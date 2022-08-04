«Она заслужила»: экс-директор Ротару оценил огромные гонорары Аллегровой

В Сети не утихают обсуждения гонораров Ирины Аллегровой, которая, по словам директора Хизри Байтазиева, получает 12 миллионов рублей за 50-минутный концерт на корпоративе.

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Продюсер Сергей Лавров заявил, что сумма для певицы такого уровня является вполне оправданной. При этом он не стал отрицать, что большинство знаменитостей просят за свои выступления гораздо меньше.

«Каждый артист устанавливает такой гонорар, который считает нужным. Аллегрова заслужила. Она — легенда», — высказался Лавров.

Также Сергей отметил, что далеко не вся заявленная сумма может доставаться певице.

«Для начала нужно узнать: все ли деньги идут в карман Аллегровой или половина гонорара оседает у ее директора», — пояснил продюсер PROZVEZD.