«Она задыхалась»: Соседов стал свидетелем страшных мучений Ротару

На волне известных событий Софию Ротару предложили «запретить» на российской сцене. Критик Сергей Соседов с подобным заявлением в корне не согласен.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

«Соня — человек аполитичный. Ее совершенно не волнует, чей Крым. Если спросить, она ответит — "Как чей? Крым мой!" Потому что она там с 1976 года была полноправной хозяйкой, постоянно жила в Крыму», — привел аргумент журналист.

По его словам, София Ротару обосновалась в Крыму из личных соображений. В первую очередь, они завязаны на здоровье артистки.

«У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве – и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там "и царь, и Бог», — цитирует Соседова prozvezd.

Ранее Сергей Соседов предложил «прикрыть» отвернувшуюся от России Вайкуле.