«Она всегда знала, что Киркоров - паршивый человек»: Солнцев уверен, что Пугачева презирает экс-супруга

Бывший участник «Дома-2» и эксперт по вопросам жизни звезд Рустам Солнцев на этот раз прошелся по Филиппу Киркорову.

Вероятно, на фоне последних событий Солнцев сделал выводы о личных качествах Киркорова. Рустам Солнцев дал понять, что именно из-за них Алла Пугачева предпочла расторгнуть брак с поп-королем.