«Она всегда знала, что Киркоров - паршивый человек»: Солнцев уверен, что Пугачева презирает экс-супруга

Бывший участник «Дома-2» и эксперт по вопросам жизни звезд Рустам Солнцев на этот раз прошелся по Филиппу Киркорову.
Вероятно, на фоне последних событий Солнцев сделал выводы о личных качествах Киркорова. Рустам Солнцев дал понять, что именно из-за них Алла Пугачева предпочла расторгнуть брак с поп-королем.
«Вот она всегда знала, что Киркоров - паршивый человек, знала и терпела ради своих целей. Думаю, что сейчас настал тот момент, когда маски сброшены, и Алла, может, и не будет скрывать своего презрения к нему. Вот мы с вами и дожили до этого момента», - высказался Рустам Солнцев в своем телеграм-канале.
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Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уехала из России. Сейчас семейство живет в Латвии.