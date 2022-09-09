«Она все правильно делает»: Данилко назвал золотом «красноречивое молчание» Пугачевой

Музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в программе «И грянул Грэм» заявил, что поддерживает певицу Аллу Пугачеву за ее позицию.
«Она все правильно делает. Молчание – золото. Она так красноречиво молчит, что все становится понятно. Я ее очень уважаю. Когда был в сложных ситуациях, то оценил ее реакцию по поступкам».
По словам Данилко, есть вещи, за которые ей благодарен Примадонне. «Я даже ее не просил о помощи. Она заступалась за меня на «Евровидении». Когда я был запрещен, она меня пригласила к себе. Там всех парализовало. Только она могла это позволить себе», - заявил Данилко.
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Напомним, что Пугачева не так давно вернулась в Россию. При этом она сделала несколько заявлений с намеками в сторону некоторых публичных личностей.