«Она ворчит немного»: Арзамасова запечатлела моложавую тещу Авербуха в модном костюме на прогулке

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она с юных лет снимается в кино, но многие зрители полюбили ее благодаря роли в сериале «Папины дочки». Артистка долгое время скрывала свою личную жизнь.
Но теперь она уже открыто рассказывает о своих отношениях с Ильей Авербухом. Несмотря на большую разницу в возрасте они сыграли свадьбу и теперь демонстрирую идиллию.
Примечательно, что Лиза подарила Авербуху сына. Мальчику Льву на днях исполнился один год. Пара отметила это событие. Этим летом фигурист ездит в Сочи по работе.
Жена его сопровождала, а маленький наследник побывал на шоу своего отца и даже сделал первые шаги на льду. А на днях супруги вернулись в Москву.
На этот раз Арзамасова отправилась на прогулку со своей мамой Юлией. Она часто нянчится сов своим внуком. Но на этот раз актриса устроила для нее шопинг.
Родительница звезды отметилась в модном костюме с принтом в пижамном стиле. Лиза поделилась снимком с моложавой тещей Авербуха в соцсети.
Юлия Арзамасова. Фото: соцсети звезды
«Обожаю радовать маму! Это то немногое, что мы можем сделать для мам в благодарность за счастливое детство. Теперь я совсем взрослая, но рядом с мамой чувствую себя малышкой. Хотя… Теперь уже и я люблю вести себя так, будто я – старшая в семье, а малышка – мама.
Она ворчит немного, а я ставлю задачи: нарядиться, красиво пообедать, сходить к косметологу, на массаж, на маникюр, - и счастье, когда вместе! Все эти девичьи радости сразу превращаются в приключение. Вот попробуй заманить мою маму в магазин за покупками?
Ответ вы знаете от своих мам: «У меня все есть. Мне ничего не надо». А я думаю: мамуля, пусть будет ещё. Мы оденемся в новые платьишки и пойдём гулять по летней Москве.
P.S. Этот снимок я сделала на телефон на днях на Манежке. Там сейчас всё в цветах. Если мама не будет сопротивляться, размещу потом фотографии других гуляний», – поделилась Лиза.