«Она ворчит немного»: Арзамасова запечатлела моложавую тещу Авербуха в модном костюме на прогулке

«Обожаю радовать маму! Это то немногое, что мы можем сделать для мам в благодарность за счастливое детство. Теперь я совсем взрослая, но рядом с мамой чувствую себя малышкой. Хотя… Теперь уже и я люблю вести себя так, будто я – старшая в семье, а малышка – мама.

Она ворчит немного, а я ставлю задачи: нарядиться, красиво пообедать, сходить к косметологу, на массаж, на маникюр, - и счастье, когда вместе! Все эти девичьи радости сразу превращаются в приключение. Вот попробуй заманить мою маму в магазин за покупками?

Ответ вы знаете от своих мам: «У меня все есть. Мне ничего не надо». А я думаю: мамуля, пусть будет ещё. Мы оденемся в новые платьишки и пойдём гулять по летней Москве.

P.S. Этот снимок я сделала на телефон на днях на Манежке. Там сейчас всё в цветах. Если мама не будет сопротивляться, размещу потом фотографии других гуляний», – поделилась Лиза.