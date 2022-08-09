«Она вместе с мужем покинула Россию»: журналист Манукян объяснил, почему Пугачева больше не номер один в стране

Алла Пугачева, которая с осени прошлого года была на первом месте, неожиданно опустилась на четвертое. Ее подвинули Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Олег Газманов — у них первое, второе и третье места соответственно. Манукян нашел такой расклад справедливым — Примадонна растеряла былой авторитет.

«Алла Пугачева уже давно ни на кого не влияет. Она вместе с мужем покинула Россию и де-факто присоединилась к его скандальной репутации последних месяцев», — цитирует Манукяна сайт ФАН.