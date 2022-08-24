«Она в своей жизни свернула не туда, потому что ей нужны были деньги»: экс-редактор журнала «Дом-2» — о найденной мертвой Анастасии Кочервей

Антон Беккужев не стал отрицать вероятность того, что Настя Кочервей могла заниматься эскортом, как о ней пишут сейчас. По его предположению, она уже не один год пребывала в депрессии из-за невозможности вырваться из жизненных обстоятельств.

«В последний раз мы общались больше года назад, она все время была в печали. Настя — добрый и светлый человек, оказалась в порочном круге, из которого не могла выбраться. Думаю, что все это привело к трагическому исходу. Доброта и наивность ее сгубили, она не знала, как правильно выстроить свою жизнь», — добавил Антон Беккужев.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Антон Беккужев сделал акцент на том, что в этой ситуации ему больше всего жаль родителей Насти Кочервей, которые очень любили свою дочь.

«Я соболезную родителям и всем близким Насти. Это большая трагедия, что такая юная девушка так рано ушла из жизни», — сказал Антон Беккужев.

Напомним, Настя Кочервей перестала выходить на связь с близкими десять дней назад. А в эту среду, 24 августа, стало известно, что ее тело было найдено в одном из каналов Санкт-Петербурга. Насте Кочервей было 28 лет.