«Она в резиновых сапогах ходила на охоту»: Собчак отреагировала на смерть Елизаветы II

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» отреагировала на смерть королевы Великобритании Елизаветы II.
«Эта женщина пережила стольких премьер-министров. Она в резиновых сапогах ходила на охоту. Забавная милая старушка. Думаешь об этом и реально понимаешь, что великаны все умерли. Что будет дальше — как будто понятно. Уходит время, стремительно приближается другое, в котором таких людей быть, наверное, не могло».
По словам Собчак, скончался монарх, который короновался, когда люди не летали в космос и не играли рок-н-ролл, в СССР правил Сталин, а в паспортах обыденностью была графа года рождения, начинающаяся с 18…
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Напомним, что на момент смерти Елизавете II было 96 лет. Теперь на престол взошел принц Чарльз, который получил имя Карл.