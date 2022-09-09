«Она в резиновых сапогах ходила на охоту»: Собчак отреагировала на смерть Елизаветы II

По словам Собчак, скончался монарх, который короновался, когда люди не летали в космос и не играли рок-н-ролл, в СССР правил Сталин, а в паспортах обыденностью была графа года рождения, начинающаяся с 18…

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Напомним, что на момент смерти Елизавете II было 96 лет. Теперь на престол взошел принц Чарльз, который получил имя Карл.