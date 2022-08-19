«Она в массовке выходила»: Варшавер рассказал, как выбивал для Алферовой роли в «Ленкоме»

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как выбивал роли в театре для актрисы Ирины Алферовой.
«Я был главным администратором. В «Ленком» звонили зрители. Спрашивали, играет ли сегодня Алферова. А она в массовке выходила в одном спектакле, хотя была звездой европейского уровня. Все зрители хотели ее видеть на сцене».
Как заметил Варшавер, он прекрасно понимал, что такой артистке надо давать роли. «Я тогда выбил ей роль в «Дорогой Памеле». Она играла главную роль. Конечно, зал был всегда полон. На нее шел зритель», — заметил Варшавер.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Ирина Алферова долго не могла наладить отношения с худруком «Ленкома» Марком Захаровым. В итоге театр она покинула.