«Она в массовке выходила»: Варшавер рассказал, как выбивал для Алферовой роли в «Ленкоме»

Как заметил Варшавер, он прекрасно понимал, что такой артистке надо давать роли. «Я тогда выбил ей роль в «Дорогой Памеле». Она играла главную роль. Конечно, зал был всегда полон. На нее шел зритель», — заметил Варшавер.

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Напомним, что Ирина Алферова долго не могла наладить отношения с худруком «Ленкома» Марком Захаровым. В итоге театр она покинула.