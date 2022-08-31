«Она в царской семье выросла?»: Запашный посмеялся над блеющей Лободой, которой теперь приходится самой убираться

Светлана Лобода призналась, что ей непросто живется в Европе после отъезда из России. Снйчас ей приходится самой выполнять домашнюю работу: самой убираться, готовить, стирать. По словам артистки, она этого никогда в жизни не делала.

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Народный артист России Эдгард Запашный поразился этому высказыванию Светланы Лободы, заподозрив, что звезда несколько лукавит.

«Мне странно слышать, что она никогда в жизни не брала в руки пылесос. Что, она в царской семье выросла? Как ей удалось никогда в жизни не убирать в собственной комнате или не помогать нянькам, которых наверняка у нее было в огромном количестве», — высказался Запашный.

Он считает, что мамы должны в любом случае быть примером для своих детей независимо от уровня своего достатка.

Источник: osnmedia.ru.