«Она в Болгарию уехала»: Соседов вспомнил, как Пугачеву преследовал маньяк

При этом Соседов заметил, что в СССР такие «почитатели» были не только у Пугачевой. «У Муслима Магомаева, например. Это нездоровые люди. Маньяк же убил Джона Леннона, чтобы прославиться. Такие вещи были в истории. В СССР маньяк, насколько я знаю, мог использовать топор для убийства. Как угодно это можно было организовать. Его в итоге поймали. Он был очень назойливый. Специально приехал в Москву. Был иногородний. Уголовник какой-то», — заметил Соседов.

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Напомним, что маньяк, который охотился в свое время за Пугачевой, убил пока добирался до Москвы четырех женщин. Он в итоге получил пожизненный срок.

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