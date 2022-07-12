«Она в Болгарию уехала»: Соседов вспомнил, как Пугачеву преследовал маньяк

По словам музыкального критика, Примадонне угрожали, присылая гневные письма.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как маньяк преследовал певицу Аллу Пугачеву.

«Он ей угрожал. Присылал письма. Пугачева обращалась в милицию. Ей рекомендовали даже уехать из страны, что она и сделала. Она в Болгарию уехала. Сделала себе гастроли, чтобы оказаться вне дома. Она очень тогда испугалась. Это был действительно маньяк».

При этом Соседов заметил, что в СССР такие «почитатели» были не только у Пугачевой. «У Муслима Магомаева, например. Это нездоровые люди. Маньяк же убил Джона Леннона, чтобы прославиться. Такие вещи были в истории. В СССР маньяк, насколько я знаю, мог использовать топор для убийства. Как угодно это можно было организовать. Его в итоге поймали. Он был очень назойливый. Специально приехал в Москву. Был иногородний. Уголовник какой-то», — заметил Соседов.

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Напомним, что маньяк, который охотился в свое время за Пугачевой, убил пока добирался до Москвы четырех женщин. Он в итоге получил пожизненный срок.

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