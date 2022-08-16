«Она уже бабка на пенсии»: продюсер объяснил смелость Ротару из родного села на Украине

Звезда наконец-то обозначила свое место в этом мире.
София Ротару.

София Ротару. Фото: Global Look Press

София Ротару недавно объявилась в Маршинцах, родном селе на Украине, где провела свое детство. Это произошло впервые с конца февраля.

Звезда заняла активную позицию, которая может навсегда закрыть ей дорогу на территорию России.

Украинский продюсер Владимир Бебешко считает, что ей бояться уже нечего: София Ротару уже давно обеспечила себе беспечную старость, да и вряд ли ей хочется уже гастролировать в свои 75 лет.

«София Ротару уже бабка. Я записывал с ней альбом целый. Сейчас она на пенсии, наверное. А пенсия у нее... Там такая пенсия!» — цитирует Бебешко «СтарХит».

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