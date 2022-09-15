«Она умная, в отличие от остальных откровенных дурищ»: Соседов расхвалил Повалий

Сергей Соседов поддержал Таисию Повалий, от которой публично отрекся единственный сын Денис. Музыкальный критик восхитился певицей, отметив, что она является не только очень талантливой, но и обладает потрясающим вкусом.

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