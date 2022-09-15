«Она умная, в отличие от остальных откровенных дурищ»: Соседов расхвалил Повалий

Музыкальный критик восхитился певицей.
Таисия Повалий. Фото: Global Look Press

Таисия Повалий. Фото: Global Look Press

Сергей Соседов поддержал Таисию Повалий, от которой публично отрекся единственный сын Денис. Музыкальный критик восхитился певицей, отметив, что она является не только очень талантливой, но и обладает потрясающим вкусом.

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«Она — традиционная эстрадная певица высокого уровня. У нее потрясающий вкус. Она никогда не гналась за модой. При этом Тая будет востребована всегда», — отметил Соседов в беседе с Prozvezd. 

Критик подчеркнул, что считает артистку очень умной, и похвалил за то, как она поддержала Россию в сложное время.

«Она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от всех остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек — благодарный России», — подытожил Сергей. 

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