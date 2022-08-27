«Она столько натерпелась»: Прилучный неожиданно открестился от романа с Карпович

Павел Прилучный огорошил своих поклонников признанием о романе с актрисой Мирославой Карпович. Актер заявил, что никаких отношений у них не было.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой, - удивил Прилучный. - Мира - замечательный человек, потрясающая девчонка. Она мне очень помогла в свое время, и я ей помог. На тот момент мы просто нужны были друг другу, но не больше. Это СМИ разбомбили сплетни о романе. Мира столько натерпелась, сколько она пережила хейта, мне ее так было жалко».

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При этом Прилучный считает, что не должен был ни перед кем оправдываться и что-то доказывать.