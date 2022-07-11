«Она считалась нищенской»: Стоянов назвал свою зарплату в театре в 1993 году

Актер Юрий Стоянов заявил, что развал СССР прошелся по его семье очень жестоко. В 1993 году артист потерял отца.
«У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить. Абсолютно все было нарушено, разрушено, поломано».
Как отметил Стоянов, в те годы он не лил крокодиловы слезы, но всегда отмечал, что его родина - Советский Союз, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Юрий Стоянов - советский и российский актер театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант. Народный артист Российской Федерации. Автор, постановщик и исполнитель ролей в телевизионной юмористической программе «Городок».