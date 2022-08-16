«Она пыталась отжать крабовый бизнес»: Шахназаров назвал Собчак бездушным человеком

По словам журналиста, в свое время телеведущая получила по носу.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» негативно отозвался о светской львице Ксении Собчак.

«Госпожа Собчак, на мой взгляд, человек бездушный. Она пыталась отжать крабовый бизнес. Получила по носу. А сейчас она учит жизни людей в соцсетях. Она упоминает философский пароход. Почитайте о людях, которые уехали из страны. Вы должны уехать на маргинальной дрезине».

По словам Шахназарова, у Ксении Собчак очень странные друзья. Многие из них не умеют писать без ошибок.

Напомним, что Михаил Шахназаров не раз уже негативно отзывался о Ксении Собчак. Светская львица пока молчит и не отвечает ему.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  