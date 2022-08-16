«Она пыталась отжать крабовый бизнес»: Шахназаров назвал Собчак бездушным человеком

По словам Шахназарова, у Ксении Собчак очень странные друзья. Многие из них не умеют писать без ошибок.

Напомним, что Михаил Шахназаров не раз уже негативно отзывался о Ксении Собчак. Светская львица пока молчит и не отвечает ему.