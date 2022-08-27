«Она пять раз выходила замуж»: Сафронов допустил развод Пугачевой и Галкина

Возвращение Аллы Пугачевой на родину наделало немало шума. Одним из первых на появление Примадонны в России отреагировал Никас Сафронов.
Художник попросил общественность не ругать певицу за громкие высказывания ее супруга Максима Галкина.
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«То, что он муж Пугачевой, ну и что? Мало ли кто ее муж. Она пять раз выходила замуж. И, может, еще выйдет! Она яркая, молодая», — высказался Никас с беседе с KP.RU.
Напомним, последние полгода Алла Борисовна с семьей провела в Израиле. Примадонна никак не комментировала обстановку в России, а вот ее благоверный много раз нелестно высказывался о родной стране.