«Она пять раз выходила замуж»: Сафронов допустил развод Пугачевой и Галкина

Возвращение Аллы Пугачевой на родину наделало немало шума. Одним из первых на появление Примадонны в России отреагировал Никас Сафронов.

Художник попросил общественность не ругать певицу за громкие высказывания ее супруга Максима Галкина.

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«То, что он муж Пугачевой, ну и что? Мало ли кто ее муж. Она пять раз выходила замуж. И, может, еще выйдет! Она яркая, молодая», — высказался Никас с беседе с KP.RU.