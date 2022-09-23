«Она просто скоморох»: Лоза пристыдил Арбенину за скандал на концерте

Певец осудил поведение коллеги.
Диана Арбенина. Фото: Global Look Press

Диана Арбенина. Фото: Global Look Press

Недавно Диана Арбенина устроила скандал на частном концерте. Лидерше рок-группы «Ночные снайперы» не понравилось, что ей запретили курить, мусорить и отдыхать с гостями мероприятия, а также попросили выпивать за свой счет.

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По мнению Юрия Лозы, артистка поступила некрасиво, так как в озвученных требованиях не было ничего оскорбительного. Более того, Диана знала о них заранее, но приняла предложение выступить.

«Арбенина решила, что она кто — Цветаева с гитарой? На дне рождения у олигарха за деньги от 50 тыс. евро минимум. Смешно. Она просто скоморох в данном случае аниматор, сфера обслуживания», — заявил певец Prozvezd.

Лоза подчеркнул, что с ним никогда бы не произошло подобной ситуации.

«Я всегда работаю в формате мероприятия», — подытожил музыкант.

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