«Она просто скоморох»: Лоза пристыдил Арбенину за скандал на концерте

Недавно Диана Арбенина устроила скандал на частном концерте. Лидерше рок-группы «Ночные снайперы» не понравилось, что ей запретили курить, мусорить и отдыхать с гостями мероприятия, а также попросили выпивать за свой счет.

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По мнению Юрия Лозы, артистка поступила некрасиво, так как в озвученных требованиях не было ничего оскорбительного. Более того, Диана знала о них заранее, но приняла предложение выступить.