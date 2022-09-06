«Она пристроилась между струйками»: Красовский ответил на вопрос, на кого работает Собчак

Телеведущий Антон Красовский в программе «И снова здравствуйте» высказался о светской львице Ксении Собчак.
«Меня не беспокоит будущее Ксении Анатольевны Собчак. Она дорабатывается до всех своих гонораров, которые получает. Ксения Анатольевна в каждой эпохе умеет находить себя. Это ее невероятный талант. Я могу ей в этом смысле позавидовать. В этом смысле мы с ней немного похожи».
Как отметил Красовский, Собчак отличается от него только одним.
«Я работаю на страну, как бы пафосно это ни звучало. А Ксения Анатольевна работает на себя. Это не значит, что это плохо. Это прекрасное буржуазное времяпрепровождение.
Лишь бы не вредило той стране, которая считает ее своей частью. Она пристроилась между струйками. Но такая позиция сейчас не пройдет. Надо открыть глаза и посмотреть в сторону народа», - заявил Красовский.
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Напомним, что Собчак и Красовский регулярно подшучивают друг на другом в соцсетях. Они обмениваются колкими репликами в адрес друг друга.