«Она пристроилась между струйками»: Красовский ответил на вопрос, на кого работает Собчак

Как отметил Красовский, Собчак отличается от него только одним.

«Я работаю на страну, как бы пафосно это ни звучало. А Ксения Анатольевна работает на себя. Это не значит, что это плохо. Это прекрасное буржуазное времяпрепровождение.

Лишь бы не вредило той стране, которая считает ее своей частью. Она пристроилась между струйками. Но такая позиция сейчас не пройдет. Надо открыть глаза и посмотреть в сторону народа», - заявил Красовский.