«Она — позор страны, а не гордость»: Соседов разнес Пугачеву

Сергея Соседова возмутило заявление, которое Алла Пугачева сделала после отъезда в Израиль. Музыкальный критик жестко высказался о певице, которая назвала своих хейтеров «холопами и рабами».
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«Мне насрать, что она там думает своей маразматической головой! Совершенно насрать на нее! Она никогда не блистала ни умом, ни мудростью, и талант ее был очень ограничен, преувеличен и переоценен», — заявил Соседов в беседе с порталом Teleprogramma.pro.
Критик признался, что даже обрадовался отъезду Примадонны. По его мнению, России без нее будет только лучше.
«Какое счастье, что она сгинула из страны. Она — позор эстрады, а не гордость, как она думает. Она — позор старны», — подытожил телеведущий.