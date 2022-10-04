«Она — позор страны, а не гордость»: Соседов разнес Пугачеву

Сергея Соседова возмутило заявление, которое Алла Пугачева сделала после отъезда в Израиль. Музыкальный критик жестко высказался о певице, которая назвала своих хейтеров «холопами и рабами».

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«Мне насрать, что она там думает своей маразматической головой! Совершенно насрать на нее! Она никогда не блистала ни умом, ни мудростью, и талант ее был очень ограничен, преувеличен и переоценен», — заявил Соседов в беседе с порталом Teleprogramma.pro.