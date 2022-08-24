«Она постоянно с какими-то мужиками терлась. Несколько из них под подозрением»: Олеся Малибу — о погибшей Насте Кочервей

Экс-подруга погибшей экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей, Олеся Малибу, в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, почему считает, что та не могла покончить с собой.

«Настя — не тот человек, который может совершить самоубийство. Это совсем другой тип личности. Суицид совершают сильные люди, одиночки. А это не одиночка. Она постоянно с какими-то мужиками терлась. Я говорила со следователем, у него несколько мужчин под подозрением», — поделилась с Teleprogramma.pro Олеся Малибу.

Малибу открыто заявила, что Настя Кочервей употребляла запрещенные препараты и алкоголь, которые и стали косвенной причиной ее смерти. Мол, под ними она вела себя неадекватно и могла спровоцировать мужчину, с которым проводила время.

«Многие удивились ее гибели, а я знала, к чему это шло. Человек не хотел лечиться. Я свою помощь предлагала. Я открыто говорю о запрещенных препаратах и алкоголе, чтобы люди знали, к чему это приводит. Зачем это скрывать?» — добавила Олеся Малибу в беседе с Teleprogramma.pro.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Настя Кочервей перестала выходить с близкими на связь пару недель назад. А на днях тело девушки обнаружили в одном из каналов Санкт-Петербурга.