«Она полностью управляемая и зомбированная»: вдова Шатунова попала под дурное влияние

Разин отметил, что несмотря на разногласия последних лет он всегда любил и уважал Шатунова. Сейчас шоумен хочет позаботиться о жене и детях покойного певца.

«Ни Светлану, ни своего крестника Дэнниса, ни Эстеллу я не брошу. Они поймут, что их отца и мужа убила эта банда. Тем, что спровоцировала против меня Юру и заставила его изнурительно работать. Он потерял здоровье на этом и умер. Они когда прозреют, мы будет разбираться», — подытожил Андрей.