«Она полностью управляемая и зомбированная»: вдова Шатунова попала под дурное влияние

Андрей Разин опубликовал в соцсети длинный монолог, посвященный смерти Юрия Шатунова. В числе прочего продюсер «Ласкового мая» высказался о супруге покойного артиста Светлане.
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Разин признался, что ему жаль вдову певца. По его мнению, она попала под дурное влияние директора Шатунова Аркадия Кудряшова и его команды «чернокнижников».
«Она полностью управляемая и зомбированная Кудряшовым. Она делает все, что они говорят, эти чернокнижники. Они ее прописали к себе. Они получили доверенности», — заявил продюсер.
Разин отметил, что несмотря на разногласия последних лет он всегда любил и уважал Шатунова. Сейчас шоумен хочет позаботиться о жене и детях покойного певца.
«Ни Светлану, ни своего крестника Дэнниса, ни Эстеллу я не брошу. Они поймут, что их отца и мужа убила эта банда. Тем, что спровоцировала против меня Юру и заставила его изнурительно работать. Он потерял здоровье на этом и умер. Они когда прозреют, мы будет разбираться», — подытожил Андрей.