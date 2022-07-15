«Она поехала лечиться»: Бедрос Киркоров дал понять, что уехавшая из страны Алла Пугачева что-то скрывает

Отъезд Аллы Пугачевой из страны наделал много шума. До сих пор не все смирились с тем, что Примадонна так поступила, оставив родину на несколько месяцев. Публика поделилась надвое – одни осуждают легенду эстрады за поступок, другие защищают, мол, имеет право.

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Экс-свекор Примадонны Бедрос Киркоров намекнул, что его бывшая невестка что-то скрывает о себе. И это связано со здоровьем. В интервью «Комсомольской правде» артист рассказал, что не осуждает Пугачеву.

«Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать - это еще больше нагнетать, не надо. Она дала нашему государству все-таки и популярность, и Золотой Орфей», - высказался артист.

Кстати, сама Примадонна лично объявляла, когда вернется. Это произойдет в начале нового учебного года, когда дети звезды от Максима Галкина пойдут в третий класс.