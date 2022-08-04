«Она по хозяйству»: Шахназаров рассказал, как Ельцин называл свою жену

«Недавно Зюганов сказал: «Ельцин предлагал мне любой пост». На это Наина ему ответила сейчас. А Наину знаете, как Ельцин называл. Без шуток. Он в одном интервью так сказал: «Наина у меня спец по унитазам. Она в политику не лезет. Она по хозяйству».