«Она по хозяйству»: Шахназаров рассказал, как Ельцин называл свою жену

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» рассказал, как первый президент России Борис Ельцин называл свою жену.
«Недавно Зюганов сказал: «Ельцин предлагал мне любой пост». На это Наина ему ответила сейчас. А Наину знаете, как Ельцин называл. Без шуток. Он в одном интервью так сказал: «Наина у меня спец по унитазам. Она в политику не лезет. Она по хозяйству».
По словам Шахназарова, у Ельцина вообще семья уникальная в своем роде. «Все хороши. Не приведи господь такую», — отшутился журналист.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Борис Ельцин — советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации. В ноябре 1991 – июне 1992 года одновременно возглавлял Правительство. Умер в 2007 году.