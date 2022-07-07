«Она переживает»: Никас Сафронов заявил о болезни Аллы Пугачевой

Друг Аллы Пугачевой Никас Сафронов с момента отъезда певицы в Израиль практически перестал с ней общаться. Именитый художник признался, что ему неведомы перемены в сегодняшней жизни артистки, а какие-либо детали о ней он узнает из прессы.

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Тем не менее, заслуженный художник РФ высказал уверенность в том, что Алла Борисовна не могла убежать за границу навсегда. Сафронов считает Примадонну патриоткой, которая яро болеет за свою родину. Сильные переживания, считает знаменитость, могли отразиться на здоровье звезды.

«Я думаю, она переживает за все, что происходит, она все-таки состоялась в России, и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний», — отметил артист в беседе с «Пятым каналом», добавив, что вероятной причиной отъезда Пугачевой из страны стало эмоциональное восприятие событий в мире.

Ранее Никас Сафронов рассказал о финансах застрявшей в Израиле Аллы Пугачевой.

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