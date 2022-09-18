«Она переоценивает свое влияние»: Соседов отреагировал на заявление Пугачевой признать ее иноагентом

18 сентября Алла Пугачева через соцсети обратилась в Минюст с заявлением признать ее иноагентом. Накануне этим статусом «удостоили» ее мужа Максима Галкина*.

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Громкое обращение артистки, в котором она поддержала юмориста, мигом разлетелось по Сети. Музыкальный критик Сергей Соседов одним из первых дал на него реакцию.

«Она очень переоценивает себя и свое влияние», — считает журналист.

По его мнению, сказанное Примадонной не более чем слова. Вряд ли она на полном серьезе хочет попасть в «черный список» Минюста.

«Кто ты такая, Алла Пугачева! Ты была когда-то певицей, сейчас ты никто! <…> Она что, военный эксперт, простите? <…> Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?» — возмущался Соседов в разговоре с «Пятым каналом».

Напомним, 16 сентября Минюст включил телеведущего Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Такой статус говорит о том, что его обладатель работает в интересах другого государства, но не России.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.