«Она отличная мать»: бывший помощник Бритни Спирс возмущен комментариями Федерлайна

Мужчина уверен, что извинения полуголой певицы перед детьми не делают ее плохой мамой.
Бритни Спирс извинилась перед детьми

Бритни Спирс. Фото: соцсети

Имя певицы Бритни Спирс в последнее время вновь не сходит со страниц газет. Виной тому служит ее собственное поведение, которое многим кажется странным.

40-летняя звезда, неожиданно выскочившая замуж за молодого бодибилдера, все чаще демонстрирует в соцсетях интимные части тела. Недавно она решила принести извинения своим сыновьям Шону и Джейдену, вот только сделала это опять же с помощью откровенного видео, опубликованного на своей странице.

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Отец мальчиков Кевин Федерлайн не выдержал и в одном из интервью заявил, что многолетнее пребывание под опекой пожилого отца стало для Бритни настоящим спасением.

Вступиться за певицу после слов Кевина решил ее бывший друг и помощник Шон Филип.

«Когда в 2006 году родился Шон Престон, я заботился о нем вместе с ней и мы ходили в зоопарк, на игровую площадку. Со своими детьми она была просто потрясающей, ничего другого я не видел», — приводит слова Филипа Daily Mail.

Бывший помощник отметил, что Бритни — отличная мать.

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