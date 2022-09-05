«Она отличная мать»: бывший помощник Бритни Спирс возмущен комментариями Федерлайна

Имя певицы Бритни Спирс в последнее время вновь не сходит со страниц газет. Виной тому служит ее собственное поведение, которое многим кажется странным.

40-летняя звезда, неожиданно выскочившая замуж за молодого бодибилдера, все чаще демонстрирует в соцсетях интимные части тела. Недавно она решила принести извинения своим сыновьям Шону и Джейдену, вот только сделала это опять же с помощью откровенного видео, опубликованного на своей странице.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».