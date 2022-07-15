Она опять сказала «да»: Надежда Ермакова из «Дома-2» снова согласилась выйти замуж

Надежда Ермакова из «Дома-2» снова получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Даниэля Чистова. Это уже вторая попытка девушки построить семью с этим молодым человеком.

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Пара отправилась в Петербург на отдых, и вечером на фоне Казанского собора мужчина сделал предложение своей избраннице. И она сказала «да».

Стать мужем и женой Чистов и Ермакова должны были еще в мае. Но жених засомневался и отменил все, из-за чего они расстались. Надежда долго пребывала в депрессии, пыталась найти новые смыслы в жизни. Но Даниэль смог заслужить прощение, они решили начать все сначала и теперь опять подошли к вопросу создания семьи.

Напомним, пара Ермаковой и Чистова появилась на «Доме-2» осенью 2021 года. Роман был бурный и с постоянными расставаниями. В этом году они приняли решение уйти с проекта и теперь строят любовь за периметром.