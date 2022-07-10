«Она обожает»: в окружении Пугачевой назвали ее самую любимую сладость

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в Латвию. Заметно похудевшая Пугачева вызвала переполох – фанаты решили, что артистка приболела. Но в окружении Аллы Борисовны опровергли все домыслы.

Также собеседник, пожелавший остаться инкогнито, рассказал о самом любимом блюде Примадонны.