«Она обожает»: в окружении Пугачевой назвали ее самую любимую сладость

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в Латвию. Заметно похудевшая Пугачева вызвала переполох – фанаты решили, что артистка приболела. Но в окружении Аллы Борисовны опровергли все домыслы.
Также собеседник, пожелавший остаться инкогнито, рассказал о самом любимом блюде Примадонны.
«Помнится, Джулия Ламберт — героиня знаменитого произведения Моэма «Театр» любила бифштекс. Пугачева «в этом на нее ни капельки не похожа, она обожает…» булочки», - цитирует МК.ru собеседника.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что к сентябрю вернется в Россию, чтобы отвести двойняшек в школу.