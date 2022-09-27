«Она никому и близко не нужна за границей»: Лободе предрекли крах карьеры

Светлана Лобода долгое время не давала концертов. Недавно певица, которая перебралась из России в Европу, сообщила о возобновлении гастролей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению директора концертного агентство RocketBooking Антона Добрина, экс-солистке «ВИА Гры» не удастся стать популярной артисткой за границей.