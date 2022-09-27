«Она никому и близко не нужна за границей»: Лободе предрекли крах карьеры

Певица возобновила концертную деятельность.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Светлана Лобода долгое время не давала концертов. Недавно певица, которая перебралась из России в Европу, сообщила о возобновлении гастролей.

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По мнению директора концертного агентство RocketBooking Антона Добрина, экс-солистке «ВИА Гры» не удастся стать популярной артисткой за границей. 

«На Лободу и других сбежавших артистов нет спроса. И хотя Светлана начала выступать по другим странам, но таких гонораров, как в России, она больше нигде не получит. Она никому и близко не нужна за границей», — рассказал Добрин Woman.ru.

Напомним, в России Светлана Лобода была весьма востребованна и даже считалась приемницей Аллы Пугачевой. Певица перестала давать концерты в России на фоне сложной обстановки в мире.

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