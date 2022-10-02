«Она ничего не достигнет»: в окружении Этери Тутберидзе плюнули вслед ушедшей от нее Александры Трусовой

В окружении тренера Этери Тутберидзе прокомментировали уход серебряного призера Олимпиады в Пекине Александры Трусовой из ее группы.
Хореограф Алексей Железняков нелестно отозвался о талантах и перспективах восемнадцатилетней Александры Трусовой.
«У меня есть любимая фраза, которую мой отец любит говорить: «Так и жили: губы красили, а попу не мыли». Что это подразумевает? Надо искать в себе проблемы, а не в тренерах и не в командах. Саша была у Плющенко, потом вернулась к Этери, теперь переходит к Соколовской. Ну что можно сказать… Удачи. Я желаю ей только удачи! Но пока она не поймет, что нужно взрослым людям задумываться, понимать, что о ней говорят и для чего они ей это говорят, — она ничего не достигнет», - высказался Алексей Железняков.
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, в минувшую субботу, первого октября, стало известно, что фигуристка Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перешла в в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской.
По материалам «Чемпионат.com».