«Она ничего не достигнет»: в окружении Этери Тутберидзе плюнули вслед ушедшей от нее Александры Трусовой

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Напомним, в минувшую субботу, первого октября, стало известно, что фигуристка Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе и перешла в в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской.

По материалам «Чемпионат.com».