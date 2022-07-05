«Она ничего криминального не сделала»: продюсер встал на защиту скитающейся по загранице Аллы Пугачевой

От Аллы Пугачевой, которая уже несколько месяцев живет не в России, многие поклонники и коллеги требуют и ждут неких заявлений. Примадонна пока молчит.
Известный концертный директор и продюсер Александр Герасимов считает, что знаменитость имеет полное право вести себя подобным образом. Масштаб личности позволяет.
«Алла правильно делает, что молчит, — считает Александр Герасимов. — Зачем ей что-то говорить? Она ничего криминального не сделала. Алла может себе позволить поехать в другую страну».
Герасимов также призвал всех отказаться от осуждения Аллы Пугачевой, которая уехала из России в Израиль, а затем в Латвию вслед за мужем Максимом Галкиным.
«Я вообще считаю, что Пугачевой нужно дать паспорт «Гражданин Мир». Она этого заслуживает! И то, что сейчас ее стали, как тряпку, полоскать — недопустимо! Да вы одумайтесь! Сколько этот человек принес стране. И если она уехала, значит, сложилась такая ситуация», — уверен продюсер Александр Герасимов.
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По материалам prozvezd.info