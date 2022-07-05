«Она ничего криминального не сделала»: продюсер встал на защиту скитающейся по загранице Аллы Пугачевой

От Аллы Пугачевой, которая уже несколько месяцев живет не в России, многие поклонники и коллеги требуют и ждут неких заявлений. Примадонна пока молчит.

Известный концертный директор и продюсер Александр Герасимов считает, что знаменитость имеет полное право вести себя подобным образом. Масштаб личности позволяет.

«Алла правильно делает, что молчит, — считает Александр Герасимов. — Зачем ей что-то говорить? Она ничего криминального не сделала. Алла может себе позволить поехать в другую страну».

Герасимов также призвал всех отказаться от осуждения Аллы Пугачевой, которая уехала из России в Израиль, а затем в Латвию вслед за мужем Максимом Галкиным.