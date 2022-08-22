«Она несет алкобред»: Шахназаров назвал Ауг классической дурой

Как заметил Шахназаров, Ауг пытается усидеть на двух стульях. «Я ставлю себя на место эстонцев. Есть умные женщины. Бывают женщины надменные. Они скрывают свое малоумие. А бывают классические дуры. Вот это Ауг. С ними, конечно, проще. Она несет алкобред. Уехала за тысячу километров от России и несет чушь. Как можно радоваться развалу державы. Изломанные судьбы у людей», - заметил Шахназаров.

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Ранее Юлия Ауг говорила, что ее мама всегда была очарована Эстонией. Она обожает эту страну и будет там в ближайшие годы жить.