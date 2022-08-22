«Она несет алкобред»: Шахназаров назвал Ауг классической дурой

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» негативно отозвался об актрисе Юлии Ауг, которая сейчас живет в Эстонии.
«Она в Эстонии пошла на президентский прием. К ней девочка подошла. Взяла у нее интервью. Она такая с вином вальяжная стоит. И Ауг говорит: «То, что сейчас происходит должно было происходить в девяностых годах. Идет реальный развал империи».
Как заметил Шахназаров, Ауг пытается усидеть на двух стульях. «Я ставлю себя на место эстонцев. Есть умные женщины. Бывают женщины надменные. Они скрывают свое малоумие. А бывают классические дуры. Вот это Ауг. С ними, конечно, проще. Она несет алкобред. Уехала за тысячу километров от России и несет чушь. Как можно радоваться развалу державы. Изломанные судьбы у людей», - заметил Шахназаров.
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Ранее Юлия Ауг говорила, что ее мама всегда была очарована Эстонией. Она обожает эту страну и будет там в ближайшие годы жить.