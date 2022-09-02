«Она не злая и жизнь воспринимает достаточно наивно»: Орбакайте честно рассказала о характере внучки Пугачевой

Кристина Орбакайте честно призналась, что даже не заметила, как быстро выросла ее дочка. С сыновьями Никитой и Дени, как говорит певица, все было совсем по-другому. А воспитывая дочку, артистка даже представить не могла, что та так быстро повзрослеет.
«С Клавдией я осознанно сократила продолжительность гастролей. Дети так быстро вырастают, и мне хотелось насладиться состоянием детства: первые шаги, первые слова.
И все равно Клава, мне кажется, выросла быстрее, чем мальчики. Бум, и все, 10 лет. Сейчас смотришь фотографии, думаешь, какие щечки, какой пухлячок, что-то там милое говорила. А тут раз уже: «Вы меня не понимаете!» - шутит Орбакайте.
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Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Фото: личный архив
И все-таки, как говорит Орбакайте, внучка Примадонны еще совсем крошка. Да, она высокая, у нее осознанное лицо. Но на деле она еще ребенок.
«Она не злая и жизнь воспринимает достаточно наивно. И не хочется, чтобы она сталкивалась с жесткими ситуациями. Если они бывают (в школе, еще где-то), мы не то, чтобы ее подготавливаем, а я стараюсь в шутку перевести, что да, в жизни может быть такое, и зависть, и еще что-то, и нужно это воспринимать со здоровым пофигизмом. Она может немножко порасстраиваться, а потом понимает: ну да, такой характер у этой девочки», - добавила певица.
По материалам «Новый очаг»