«Она не является патриотом»: политик – о гастрольном туре сбежавшей в Париж Земфиры

Недавно певица Земфира сообщила о грядущем гастрольном туре Borderline tour 2022. Концерты пройдут в 11 городах Европы с октября по ноябрь. Артистка споет в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. России в этом списке нет.
Молодой политик Владислав Тюльпанов считает, что таким образом Земфира потеряет часть российских слушателей.
«Если Земфира вместо того, чтобы поддержать своих героев, которые защищают границы России, поехала давать тур по Европе, это значит, что она не является патриотом, не поддерживает власть. Поэтому, безусловно, у населения меняется отношение к таким людям. Сейчас у нас очень хорошо развивается патриотизм. Думаю, часть слушателей срежется в аудитории у Земфиры», - цитирует Тюльпанова «Экспресс газета».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, тем временем Ксения Собчак заявила, что уже купила билеты на концерт Земфиры.