«Она не воспринимала его»: Кети Топурия рассказала, как муж смог подружиться с ее дочкой от первого брака

Кети Топурия является одной из самых известных певиц в России. Она не скрывает, что рада быть частью группы «А’Студио». Артистка смогла стать популярной. Многие восхищаются тем, как выглядит певица, и ее броскими образами. Также несколько лет фанаты следили за ее личной жизнью. Она вышла замуж за Льва Деньгова, когда уже была глубоко беременна.
Обычно Кети редко делится домашними кадрами. Она предпочитает проводить каждую свободную минуту с наследниками. Ее младшему сыну Адаму уже год, а вот дочке Оливии от первого брака семь лет. В этом году она впервые пошла в первый класс.
На этот раз Топурия приняла участие в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа». Она рассказала, как справляется с двумя детьми. Певица призналась, что не встает в 7 утра, чтобы отвести дочку в школу, так как любит поспать. Но при этом артистка много внимания уделяет наследнице.
«Ей 7 лет. Она сейчас пошла в 1-й класс. Занимаемся теннисом и пока что все. Мы пробовали ее отдавать на балет, на танцы. Остановились пока на теннисе, так как у нее в школе сложная программа», — поделилась звезда.
Кети Топурия с дочкой. Фото: кадр из шоу «Ваша Наташа»
Также Кети не стала скрывать, что дочка не сразу подружилась с Деньговым. К своему отчиму она отнеслась настороженно и первое время его не слушалась. Певица назвала его большим другом. По словам артистки, потом Лев нашел подход к ребенку, так как у него тоже есть наследники от прошлых отношений.
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«В начале все было прекрасно, все отлично. Мы, к примеру, сидим и отчим делает ей замечание, мы его не называем отчим, она меня спрашивает всегда: «А кто это?» Я говорила, что это большой друг. Она не воспринимала его вообще. «Пусть мне мама скажет». Ну это было очень сложно ей объяснить.
Это большое спасибо моему мужу, что он так сделал, что не было болезненных моментов. Я понимала, что не должна вмешиваться, потому что они сами должны наладить отношения. Она ревновала.
Вдруг появляется третий человек, с которым маму надо делить. Конечно, мы максимально пытались сделать, чтобы не было болезненных ситуаций. У нас это получилось. У них теперь огромная любовь. Теперь она его больше слушается, чем меня», — рассказала Топурия.
Лев Деньгов и Кети Топурия с детьми. Фото: кадр из шоу «Ваша Наташа»