«Она не воспринимала его»: Кети Топурия рассказала, как муж смог подружиться с ее дочкой от первого брака

Также Кети не стала скрывать, что дочка не сразу подружилась с Деньговым. К своему отчиму она отнеслась настороженно и первое время его не слушалась. Певица назвала его большим другом. По словам артистки, потом Лев нашел подход к ребенку, так как у него тоже есть наследники от прошлых отношений.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».