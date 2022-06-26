«Она не такой простой человек»: Верещагин вскрыл истинную суть Севастьяновой

Победитель второго сезона проекта ТНТ «Звезды в Африке» Олег Верещагин поделился своими впечатлениями о гимнастке Каролине Севастьяновой.

Спортсменка, напомним, очень эффектно появилась в лагере, облачившись в бикини. Мужчины с трудом сдерживали эмоции, да и девушки не смогли ни признать, что к ним пришла настоящая красавица.

Валерий Верещагин сказал, что старался не смотреть на нее, как на женщину, чтобы не отвлекаться от игры, кроме того, он женат уже 15 лет. В итоге он смог смотреть на нее просто, как на участницу.

«В целом, она не настолько простой человек, как может показаться по выпускам. Она точно знает, чего хочет и что она может. И действует в этих рамках. А, как человек, она открытая, веселая, очень гибкая», - поделился со «СтарХитом» Верещагин.

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