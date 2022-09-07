«Она не совсем понимает, что происходит»: Шахназаров оценил действия Пугачевой

По словам Шахназарова, общение с близкими людьми дает ей понять, что ситуация изменилась. «Это действительно так. Ситуация в корне изменилась. Понятно ее желание отыграть это все назад», — заметил журналист.

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Напомним, что Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. При этом она сделала уже несколько противоречивых заявлений после приезда, негативно отозвавшись о некоторых звездах.