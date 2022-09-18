«Она бы не поверила»: принц Уильям удивился размеру очереди из желающих проститься с его бабушкой

Можно бесконечно смотреть на три вещи: звездное небо, необъятный океан и очередь желающих проститься с королевой Елизаветой II, которая выстроилась в Лондоне в эти дни. Британские журналисты сообщают, что она растянулась на несколько миль, а время ожидания в ней превысило 24 часа. Но англичане все равно героически стоят в ней, чтобы получить свои пять секунд для поклона королевскому гробу в Вестминстерском дворце.

Днем 17 сентября новый король Карл III, а также внуки умершей королевы, принцы Уильям и Гарри неожиданно навестили британцев, стоящих в гигантской очереди, и пообщались с ними.