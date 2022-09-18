«Она бы не поверила»: принц Уильям удивился размеру очереди из желающих проститься с его бабушкой

Можно бесконечно смотреть на три вещи: звездное небо, необъятный океан и очередь желающих проститься с королевой Елизаветой II, которая выстроилась в Лондоне в эти дни. Британские журналисты сообщают, что она растянулась на несколько миль, а время ожидания в ней превысило 24 часа. Но англичане все равно героически стоят в ней, чтобы получить свои пять секунд для поклона королевскому гробу в Вестминстерском дворце.
Днем 17 сентября новый король Карл III, а также внуки умершей королевы, принцы Уильям и Гарри неожиданно навестили британцев, стоящих в гигантской очереди, и пообщались с ними.
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Уильям поделился с подданными своими эмоциями. Он признался, что количество скорбящих удивило его.
«Она никогда бы не поверила во все это, — сказал Уильям гражданам, имея в виду свою бабушку. - Кажется, это объединяет всех и собирает всех нас вместе. То, что вы здесь, очень много значит, это действительно так. Вы делаете потрясающую работу».
Слова принца приводит издание The Telegraph. Уильям очень часто и искренне общается с народом, зарабатывая себе блестящую репутацию, ведь он будет следующим королем после своего отца Карла.