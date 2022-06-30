«Она не отпустила»: Бондарчук высказалась об отношениях Бузовой и Манукяна

Как отметила Бондарчук, отношения у Бузовой с Манукяном получились несколько другими. «Она не отпустила. Она еще не в отношениях, значит. Так бывает. Что мы можем посоветовать девушкам? Отпускайте», — заявила Светлана Бондарчук.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукяном расстались полтора года назад. После этого они не раз негативно высказывались друг о друге.

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