«Она не отпустила»: Бондарчук высказалась об отношениях Бузовой и Манукяна

Как отметила модель, сейчас телеведущая еще не в отношениях.
Ольга Бузова и Давид Манукян

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Global Look Press

Модель Светлана Бондарчук в разговоре с Надеждой Стрелец высказалась об отношениях певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна.

«Бузова говорила в интервью со мной про бывший брак. Она очень интересно говорит про мужа. Не называет его имени. О нем она говорит, как о муже. У Бузовой, несмотря что у него уже три ребенка от новой жены, нет на него такой обиды».

Как отметила Бондарчук, отношения у Бузовой с Манукяном получились несколько другими. «Она не отпустила. Она еще не в отношениях, значит. Так бывает. Что мы можем посоветовать девушкам? Отпускайте», — заявила Светлана Бондарчук.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукяном расстались полтора года назад. После этого они не раз негативно высказывались друг о друге.

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