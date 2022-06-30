«Она не отпустила»: Бондарчук высказалась об отношениях Бузовой и Манукяна

Модель Светлана Бондарчук в разговоре с Надеждой Стрелец высказалась об отношениях певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна.
«Бузова говорила в интервью со мной про бывший брак. Она очень интересно говорит про мужа. Не называет его имени. О нем она говорит, как о муже. У Бузовой, несмотря что у него уже три ребенка от новой жены, нет на него такой обиды».
Как отметила Бондарчук, отношения у Бузовой с Манукяном получились несколько другими. «Она не отпустила. Она еще не в отношениях, значит. Так бывает. Что мы можем посоветовать девушкам? Отпускайте», — заявила Светлана Бондарчук.
Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукяном расстались полтора года назад. После этого они не раз негативно высказывались друг о друге.
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