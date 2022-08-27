«Она не наша суррогатная мама»: Галкин открестился от родства с Ширининой

Как заметил Галкин, в 2013 году Ширинину пригласили на телевидение, сказав, что хотят услышать ее экспертное мнение о суррогатном материнстве. При этом журналисты перед эфиром заявили якобы она мать Лизы и Гарри Галкиных.

«С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год. Моя семья уже привыкла к лжи в СМИ, у нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным. Прекратите публиковать эту ложь. Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама», - сказал Галкин.

Как добавил шоумен, женщина ни в чем не виновата. Она никем не ангажирована, никаких тайн не раскрывала. Муж Аллы Пугачевой попросил прекратить подставлять человека. Тем более, что Ширинина не может ответить представителям прессы публично.

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Ранее в СМИ появились новости, будто бы именно Ширинина – суррогатная мать Гарри и Лизы Галкиных. Сама женщина эту информацию никак не комментировала.