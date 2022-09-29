«Она не могла предать любимого мужа»: почему Пугачева сбежала из России

В четверг, 29 сентября, СМИ сообщили, что Алла Пугачева снова покинула Россию и отправилась в Израиль. По мнению музыкального критика Артемия Троицкого, народная артистка улетела за границу из-за мужа Максима Галкина*.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

«Она не могла предать своего любимого мужа. А муж на самом деле любимый! У них очень дружная, любвеобильная семья. Это на самом деле так. Она встала на защиту своей семьи», — высказался давний друг Примадонна в беседе с Prozvezd.