«Она не будет здесь жить»: Борисова высказалась о возвращении Пугачевой

Как и обещала, Алла Пугачева вернулась в Россию в конце лета. Примадонна уже успела засветиться на прогулке в центре города, дать комментарии о своем приезде, вызвать реакцию у коллег по цеху.

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Телеведущая Дана Борисова высказалась о приезде Примадонны. Она считает, что Алла Борисовна в Москве задержится ненадолго.

«Приехала, посмотрела, уехала. У меня почему-то такое ощущение, что она не будет здесь больше постоянно жить», - поделилась с «Пятым каналом» Борисова.

Звезда также объявила о своем отношении к знаменитостям, которые сначала уехали из страны, а теперь массово возвращаются. По ее убеждению, возобновить карьеру они уже не смогут.