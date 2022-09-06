«Она на взрослую аудиторию любит говорить: «Попа»: Красовский – о Собчак

По словам Красовского, светская львица может успокоиться. «Ксения Анатольевна, можно говорить жопа, не переживайте. Вы не в школе», - заметил журналист.

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Напомним, что Собчак и Красовский регулярно подшучивают друг на другом в соцсетях. Они обмениваются колкими репликами в адрес друг друга.