«Она на своей волне»: Сафронов сделал заявление о жизни Волочковой

Жизнь Анастасии Волочковой всегда на виду. Балерина не скрывает свои романы, публикует откровенные фото, чем зачастую вызывает волну хейта.
Художник Никас Сафронов призвал россиян прекратить травить балерину. Он отметил, что давно дружит с ней.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
«Настя — очень импульсивная, эмоциональная женщина. Я думаю, что она совершает свои поступки не со зла. Она на своей волне. Настя такая, и с этим ничего не поделаешь. У нее есть свои поклонники — люди, которые ее принимают. А на других она не обращает внимания», — цитирует Сафронова портал PROZVEZD.
Также Никас Сафронов отметил, что его восхищает трудолюбие Анастасии Волочковой.
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