«Она на своей волне»: Сафронов сделал заявление о жизни Волочковой

Жизнь Анастасии Волочковой всегда на виду. Балерина не скрывает свои романы, публикует откровенные фото, чем зачастую вызывает волну хейта.

Художник Никас Сафронов призвал россиян прекратить травить балерину. Он отметил, что давно дружит с ней.