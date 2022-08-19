«Она может проиграть»: Малькова может поплатиться за необдуманные действия

В середине марта Светлана Малькова заявила, что едет в США. Вместе с тремя детьми она прилетела в Майами, где отдохнула в компании друзей, а затем отправилась в Сиэтл. Близ его, на ферме, семья прожила более четырех месяцев.
Накануне Светлана похвасталась ключами от квартиры, которая, как оказалось, находится в шелтере, своеобразном приюте для бездомных.
Звездный адвокат Александр Бенхин предполагает, что Малькова обратилась в соответствующие органы с просьбой о статусе беженца. Она могла заявить, что в Словении, откуда и выехала семья, ей угрожает опасность.
Шелтер. Фото: соцсети
«Ей скажут, что в Словении никакая опасность не угрожает. Тут нужно доказывать обратное, а сделать это сложно. Она может проиграть этот иск. И по результатам суда ее могут депортировать. Скорее всего, на данный момент это все рассматривается, а рассматривается там все очень долго. Может и год, и два. А пока 180 дней она может там легально находиться», — сказал Бенхин Teleprogramma.pro.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что Роман Мальков может приехать в США и написать заявление в полицию, чтобы наконец-то увидеть своих детей.
Справка Teleprogramma.pro
Александр Бенхин — звездный адвокат. Член Международной полицейской ассоциации, помощник члена Совета Федерации, специалист по Шенгенскому соглашению. Работал с Любовью Успенской, Андреем Григорьевым-Апполоновым и другими селебрити.
Александр Бенхин. Фото: соцсети