«Она может проиграть»: Малькова может поплатиться за необдуманные действия

В середине марта Светлана Малькова заявила, что едет в США. Вместе с тремя детьми она прилетела в Майами, где отдохнула в компании друзей, а затем отправилась в Сиэтл. Близ его, на ферме, семья прожила более четырех месяцев.

Накануне Светлана похвасталась ключами от квартиры, которая, как оказалось, находится в шелтере, своеобразном приюте для бездомных.

Звездный адвокат Александр Бенхин предполагает, что Малькова обратилась в соответствующие органы с просьбой о статусе беженца. Она могла заявить, что в Словении, откуда и выехала семья, ей угрожает опасность.