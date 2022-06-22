«Она могла деньги из сейфа не брать»: Цветкова заступилась за вдову Градского

По словам Цветковой, Коташенко вышла замуж за Градского, когда была молодая и красивая. «Родила ему двоих детей. Прожила с ним достаточно большое количество лет. Каким образом можно ее обвинять, что она вышла замуж за деньги. Она бы давно от него сбежала и вела совсем другой образ жизни», — заметила Людмила Цветкова.

Напомним, что минувшей зимой у Марины Коташенко были похищены сто миллионов рублей. Деньги до сих пор не найдены. Некоторые считают, что Марина Коташенко устроила инсценировку.

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