«Она могла деньги из сейфа не брать»: Цветкова заступилась за вдову Градского

Подруга музыканта Александра Градского актриса Людмила Цветкова в эфире программы «PRO-новости» встала на защиту последней жены певца Марины Коташенко.
«Зачем ей надо было делать или кому-то какие-то подставы. Она вообще могла деньги из сейфа не брать. И они бы остались там, где лежали».
По словам Цветковой, Коташенко вышла замуж за Градского, когда была молодая и красивая. «Родила ему двоих детей. Прожила с ним достаточно большое количество лет. Каким образом можно ее обвинять, что она вышла замуж за деньги. Она бы давно от него сбежала и вела совсем другой образ жизни», — заметила Людмила Цветкова.
Напомним, что минувшей зимой у Марины Коташенко были похищены сто миллионов рублей. Деньги до сих пор не найдены. Некоторые считают, что Марина Коташенко устроила инсценировку.