«Она мнит себя элитой»: Максакова разнесла Собчак

Мария Максакова нелестно отозвалась о Ксении Собчак. Оперная певица заявила, что телеведущей не стоит доверять, поскольку она всегда действует только в своих интересах.
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По мнению Максаковой, Собчак мечтает приблизиться к звездам первого эшелона, однако не дотягивает до них.
«Во всех своих проектах Собчак была вторична. Она мнит себя элитой, бредит недоступными для себя категориями. У Ксении все крутится вокруг доллара», — процитировал артистку StarHit.
Напомним, Собчак частенько критикуют коллеги по шоу-бизнесу. Недавно о теледиве жестко высказалась Ольга Скабеева. Журналистка заявила, что Ксения не знает ничего о работе настоящего репортера.