«Она мнит себя элитой»: Максакова разнесла Собчак

Мария Максакова нелестно отозвалась о Ксении Собчак. Оперная певица заявила, что телеведущей не стоит доверять, поскольку она всегда действует только в своих интересах.

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По мнению Максаковой, Собчак мечтает приблизиться к звездам первого эшелона, однако не дотягивает до них.