«Она хотела увести из семьи крутого мужика. Может, жена заказала?»: друг Насти Кочервей выдвинул версию о ее убийстве

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» и экс-участник «Дома-2» Никита Турчин выдвинул свою версию того, что могло произойти с Анастасией Кочервей.

По словам Турчина, дружившего с Кочервей, блондинка зарабатывала на жизнь эскортом и поймала довольно крупную рыбку в свои сети. За что и поплатилась.

«Я знаю, что у них с Олесей Малибу был какой-то крутой мужик. Они вместе ездили эскортить к нему. Тот был женат, но Кочервей хотела его увести из семьи. Может быть, жена и заказала? Там прям очень богатый мужик: то ли депутат, то ли крутой бизнесмен, олигарх», — поделился Никита Турчин.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, тело экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей было найдено на днях в Дудергофском канале Санкт-Петербурга. По сообщениям полиции, следов насильственной смерти на нем не обнаружено.

По материалам «СтарХит».