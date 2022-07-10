«Она хотела табуреткой ее ударить»: Отар Кушанашвили раскрыл истинные эмоции Глюкозы после заявления дочери о небинарности

Известный музыкальный журналист Отар Кушанашвили отреагировал на заявление дочери певицы Глюкозы, 15-летней Лидии.

Наследница вокалистки увлечена музыкой, прекрасно поет, но при этом не дает звездной матери расслабиться. На этот раз Лидия огорошила признанием о том, что является небинарной личностью.

Певица Глюкоза с пониманием отнесшаяся к словам дочери, по словам Отара Кушанашвили, лукавит. По его мнению, звезда просто сдерживает себя.