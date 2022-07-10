«Она хотела табуреткой ее ударить»: Отар Кушанашвили раскрыл истинные эмоции Глюкозы после заявления дочери о небинарности

Известный музыкальный журналист Отар Кушанашвили отреагировал на заявление дочери певицы Глюкозы, 15-летней Лидии.
Наследница вокалистки увлечена музыкой, прекрасно поет, но при этом не дает звездной матери расслабиться. На этот раз Лидия огорошила признанием о том, что является небинарной личностью.
Певица Глюкоза с пониманием отнесшаяся к словам дочери, по словам Отара Кушанашвили, лукавит. По его мнению, звезда просто сдерживает себя.
«Небинарное существо. Как нам быть с этим? У нас же семья, а о семье у нас ортодоксальные представления. Что должна делать мама? Должна она резюмировать этот фортель, перерождение, и она говорит: «Это молодое поколение, нам остается только поддерживать их в любом их выборе». Я понимаю, что она хотела табуреткой ударить дочь до того, как произнесла эти слова. Но требования нового времени таковы, что нужно быть на высоте всегда», - прокомментировал Отар Кушанашвили в новом выпуске своего Youtube-шоу «Каково».
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Напомним, на прошлой неделе в выпуске своего шоу Отар Кушанашвили говорил о феномене Юрия Шатунова и всенародной любви к ныне покойному исполнителю.
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